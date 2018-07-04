‏رئيسة "التأمين الصحي" تزور الإسماعيلية لتفقد الخدمات الطبية

كتب - أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أولى جولاتها التفقدية في المحافظات اليوم بمحافظة الإسماعيلية؛ للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى التأمين الصحي بالمحافظة.

واطلعت رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال اجتماع لها مع مدير فرع التأمين الصحي بالإسماعيلية والمسئولين بالمحافظة، على وضع قواعد وأسس للعمل وتوفير أماكن لرعاية المركزة لمرضي الغسيل الكلوي أو الأورام في حالة الاحتياج لها بالإضافة إلى المرضى ما بعد العمليات الجراحية وتوفير أسرة رعاية مركزة لهم.

ولفتت "عبدالحميد"، في بيان، الأربعاء، إلى أن الإسماعيلية تحتوي على مستشفى وحيد للتأمين الصحي جاري تجهيزه ليكون جاهزا لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.​