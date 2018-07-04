"تموين الجيزة": 38 محضر مخالفات لـ"مخابز ومحطات وقود" بالواحات

كتب- إسلام ضيف:

قال هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، إن المديرية حررت 38 محضر مخالفات لعدد من محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والمخابز بمنطقة الواحات البحرية، في إطار متابعة الحالة التموينية بالمحافظة.

وأضاف كامل في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المديرية حررت 7 محاضر لعدد من محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، ومحضرين يخصان البطاقات التموينية، و28 محضرًا بالأسواق.

وأوضح مدير مديرية التموين بالجيزة، تحرير محضر لمخبز، ودربت إدارة التفتيش الفني بالمديرية رؤساء مكاتب إدارة الواحات، على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل استخدام بطاقة تموينية مستجدة، وإجراء عملية المحاسبة الشهرية للتجار التموينيين، واستخراج التقارير الشهرية لمحاسبة التجار التموينيين.