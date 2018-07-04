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    "التعليم" تخصص الثلاثاء من كل أسبوع لاجتماع دوري مع المعلمين

    11:57 ص الأربعاء 04 يوليو 2018
    "التعليم" تخصص الثلاثاء من كل أسبوع لاجتماع دوري مع المعلمين

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    أعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تلقى شكاوى ومقترحات المعلمين وأولياء الأمور، تحت إشراف الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين؛ للتيسير عليهم، والتعامل مع المشاكل بشكل فوري ومباشر.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الأ بعاء، حدد الدكتور محمد عمر، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في الساعة الثالثة مساءً، بديوان عام الوزارة؛ للاجتماع مع المعلمين بشكل دوري، بالإضافة لتلقي شكاوى ومقترحات أولياء الأمور من خلال الرابط التالي:

    https://teachers-requests.moe.gov.eg/

    وأوضح عمر، أن ذلك يأتي فى إطار التواصل المباشر والدائم مع قيادات الوزارة؛ لتذليل العقبات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية.

    وزارة التعليم أحمد خيري أولياء الأمور محمد عمر

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