اليوم الثاني للتقديم لاختبارات القدرات.. "التعليم العالي": 32 ألف طالب سجلوا

كتبت- داليا شبل:

يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني، طلاب الثانوية العامة، لليوم الثاني على التوالي، طلبات التسجيل باختبارات القدرات للكليات التي تعتمد نظام القدرات للقبول بها بجانب مجموع الثانوية العامة.

وقال السيد عطا رئيس، قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن 32 ألف طالب وطالبة سجلوا في اختبارات القدرات أمس الثلاثاء.

وأوضح عطا، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن موقع التنسيق الإلكتروني، مستمر في العمل على مدار 24 ساعة، حتى الاثنين 23 من يوليو الجاري؛ تيسيرا على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.

يذكر أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، هي:

1- كليات التربية الرياضية.

2- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف).

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.