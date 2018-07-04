"الإسكان": سحب 9186 كراسة شروط لحجز المرحلة الثانية بـ"سكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه حتى أمس الأول، جرى سحب 9186 كراسة شروط لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر".

وأضاف السباعي في بيان، اليوم الأربعاء، أن الكراسات التي جرى سحبها موزعة كالتالي: 4479 كراسة بمدينة القاهرة الجديدة، و2176 كراسة بمدينة 6 أكتوبر، و1309 كراسات بمدينة العبور، و393 كراسة بمدينة بدر، و622 كراسة بمدينة دمياط الجديدة، و118 كراسة بمدينة المنيا الجديدة، و61 كراسة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و28 كراسة بمدينة غرب قنا.

وأوضح أن سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، بدأ يوم الأحد 3/6/2018، لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ8 مدن جديدة، هي: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: "يبدأ الحجز ودفع المقدمات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018، طبقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً بكراسة الشروط".