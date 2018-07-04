رئيس "العربي للطاقة المستدامة" يشارك بمؤتمر تقليل الفقد الكهربي في سنغافورة

كتب- محمد صلاح:

يشارك الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي السابق لوزارة الكهرباء، ورئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، في مؤتمر دولي بسنغافورة عن "سبل تقليل الفقد الكهربي وسرقات التيار"، في الفترة من 2-5 يوليو 2018.

وحسب بيان، الأربعاء، يشارك اليماني، بورقة عمل عن تجربة مصر لمعالجة وتقليل الفقد الكهربي، وهو الوحيد من مصر في هذا المؤتمر الدولي بين عدد من المشاركين من انجلترا والهند واستراليا وماليزيا وإندونيسيا والسعودية ونيجيريا والفلبين والبنك الدولي.

ويعرض " اليماني" خلال المؤتمر، الحلول التقنية الحديثة التي وظفتها مصر لمعالجة وتقليل الفقد الكهربي وسرقات التيار من حيث التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع (الرسمية والمؤقتة الكودية) والعدادات الذكية وجهود شرطة الكهرباء بالإضافة إلى جهود جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.