وزراء "الاستثمار والرياضة والإنتاج الحربي" يبحثون دعم مشروعات الشباب

كتب- عمر مصطفى:

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لبحث التعاون بين الوزارات الثلاثة في دعم مشروعات الشباب؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم هذه المشروعات.

وحسب بيان، الأربعاء، بحث الاجتماع، متابعة معدل إنشاء مركز شباب نموذجي بحي الأسمرات على مساحة 11.5 فدان، بناء على البروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة، ويشمل المركز (ملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالات ألعاب، وتدعمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويتم التنفيذ بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، في ضوء الاهتمام برعاية الشباب والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة لصالح خدمة المواطن المصري.

وناقش الاجتماع، التعاون مع صندوق تحيا مصر في مشروع وحدات الطعام المتنقلة، والتي يجري تنفيذها في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات التي تخدم الشباب إيمانًا بدورهم الحيوى في بناء المجتمع، مشيرة بصفتها رئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، إلى أهمية التعاون مع الصندوق في دعم مشروعات الشباب خاصة في حي الأسمرات.