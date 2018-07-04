شريف إسماعيل يغادر إلى ألمانيا لمتابعة حالته الصحية

كتب- طه عبيد:

غادر المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى ألمانيا؛ لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية عقب العملية الجراحية التي أجراها هناك شهر نوفمبر الماضي.

وقالت مصادر بالمطار، إن المهندس شريف إسماعيل، أنهى إجراءات سفره برفقة زوجته من استراحة كبار الزوار، وغادر على الطائرة المصرية المتجهة إلى فرانكفورت بألمانيا.