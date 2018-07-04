متحدث "المترو" يكشف حقيقة التكدس بخط المرج

كتب- أحمد نجيب:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم المترو، إن ما جرى نشره على أحد المواقع الإلكترونية بشأن تكدس محطة عزبة النخل بالركاب عار تمامًا من الصحة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن ما تشهده محطة عزبة النخل من كثافة يعد طبيعيا خلال ساعات الذروة الصباحية.

وأوضح، في بيان، الأربعاء، أن محطة عزبة النخل بالخط الأول للمترو المحطة الثانية بعد المرج القديمة في بداية الرحلة والقطارات تكون غير مزدحمة بالركاب.

وتابع عبدالهادي، أن هناك انتظامًا لحركة التشغيل بالخطوط الثلاثة وأن المترو يعمل بكامل طاقته وتسيير القطارت وفقا لجداول التشغيل مع الدفع يوميًا بقطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب داخل المحطات وعلى الأرصفة في وقت الذروة الصباحية والمسائية.

وأشادت شركة المترو بحسن تعاون جمهور الركاب والالتزام الكامل بالتعليمات والتنويهات التي جرى إذاعتها بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة والتي أفادت بغلق المرج الجديدة لمدة 5 أشهر.