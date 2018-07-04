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10 معلومات عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

08:00 ص الأربعاء 04 يوليو 2018
10 معلومات عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

وحدات سكنية - صورة ارشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح حجز 120 ألف وحدة ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة، هي: أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان.

يرصد "مصراوي" أهم 10 معلومات عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الشقق مساحاتها 90 مترًا، يتم تسليمها كاملة التشطيب.

2- تتكون شقق الإسكان الاجتماعي من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

3- سعر الوحدة يتراوح ما بين 220 ألف و230 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة.

4- مقدم الحجز 15 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص، إلى جانب 140 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد.

5- يتم سداد ثمن باقي ثمن الوحدة بنظام التقسيط بمتوسط 600 جنيه شهريًا، ويحدد طبقًا لضوابط التمويل العقاري.

6- يقتصر التقديم لحجز وحدات الإعلان العاشر، على أصحاب الدخول التي لا تزيد عن 3500 جنيه شهريًا للأعزب، و4750 جنيهًا للأسرة.

7- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها والمرتبط بها عملاً، أو إحدى المدن الجديدة التابعة.

8- الحجز إلكترونيًا، ويتم إدخال جميع المستندات بواسطة الحاجز على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري.

9- يتم التخصيص وفقًا للأولويات التالية:
في المقدمة، الحاجز المتزوج ويعول، ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول، ثم الحاجز المتقدم المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

10- قيمة دعم المواطن المتقدم للحجزك في الإعلان العاشر أصبحت 40 ألف جنيه، بدلاً من 25 ألف جنيه.​

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