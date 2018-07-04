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اليوم.. وقفة "صامتة" بنقابة الصحفيين اعتراضًا على قانون تنظيم الصحافة

07:16 ص الأربعاء 04 يوليو 2018
اليوم.. وقفة "صامتة" بنقابة الصحفيين اعتراضًا على قانون تنظيم الصحافة

نقابة الصحفيين

كتب - مصطفى علي:

ينظم صحفيون وأعضاء بالجمعية العومية لنقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، وقفة صامتة داخل النقابة؛ اعتراضًا على مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.

ودعا الصحفيون مجلس النقابة للمشاركة في الوقفة والتدخل لوقف ما وصفوه بـ "النصوص الكارثية" بمشروع القانون.

وقال الصحفيون في بيان اليوم: "لقد فوجئنا جميعًا بمشروع قانون ناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، دون العرض على نقابة الصحفيين، حسب نص الدستور، فأصبح لا يمثل أصحاب المهنة، فضلاً عما حواه القانون من نصوص تنل من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتهدد بتصفيتها، وتفتح الباب لدمج وإلغاء الإصدارات مما يهدد آلاف الصحفيين والعاملين في أكل عيشهم".

نقابة الصحفيين قانون تنظيم الصحافة مجلس النواب
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