تسريب نتائج الثانوية العامة وبرنامج الحكومة أبرز ما تناولته صحف اليوم

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب خلال جلسته أمس، لنيل ثقة المجلس ، كما أبرزت عددا من قضايا الشأن المحلي.

وتحت عنوان "مصر تجنى ثمار الإصلاح وتنطلق إلى المستقبل" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح أمس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك في إطار سعي الحكومة الجديدة لنيل ثقة المجلس تطبيقا للدستور.

وأوضحت الصحيفة أن برنامج الحكومة والدي تلاه مدبولي على مدى ما يقرب من ساعة ونصف الساعة في الجلسة التي حضرها عدد كبير من الوزراء الجدد وتابعه النواب أمس تضمن خمسة محاور رئيسية هي: حماية الأمن القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وبناء الإنسان، أما المحور الخامس فتعلق بسياسة مصر الخارجية.

ولفتت " الأهرام" إلى أن أول المحاور التي بدأ بها مدبولي برنامج حكومته هو حماية الأمن القومى المصري، حيث أوضح رئيس الوزراء أن هذا المحور يشمل تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في إطار القانون وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقاً للاستحقاقات الدستورية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة والشرطة لاستمرارهما في أداء واجبهما المقدس في حماية الوطن ومقدراته.

وأوضح رئيس الوزراء أن محور حماية الأمن القومى يضم أيضاً برامج مهمة من أهمها تحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة هذا فضلاً عن الأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية في المدى القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدى المتوسط.

وأوضح مدبولي أن المحور الثاني، في برنامج حكومته، هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، مؤكدا أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسناً ملموساً بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعي وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات.

وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن المحور الثالث الذي تضمنه برنامج الحكومة الجديدة جاء حول تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي حيث أوضح مدبولي أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة حيث إنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه رئيس الوزراء رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصري: لقد صبرت كثيراً وتحملت كثيراً وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ولم يبق إلا القليل والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله.

وكشف رئيس الوزراء عن أهم النتائج المتوقعة: زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج.

وقال إن الحكومة ستلتزم خلال الفترة المقبلة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الرابع في برنامج حكومته هو بناء الإنسان المصري، وشمل هذا البرنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار.

ويشمل البرنامج أيضًا تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكري واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام، مشيرًا إلى أنه سيتم إثراء دور قصور الثقافة لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره.

وأوضح المهندس مصطفى مدبولي أن المحور الخامس من برنامج حكومته يتعلق بسياسة مصر الخارجية لحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر وبما يحافظ على مكانتها الدولية ، وبالعمل على ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وتبنى موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية وضمان تحقيق الأمن القومى في المحيطين الإقليمي والإفريقي وتفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

في نفس السياق، وتحت عنوان "تقرير عن بيان الحكومة خلال 10 أيام" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أحال بيان حكومة المهندس مصطفي مدبولي إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس محمود الشريف، لإعداد تقريرها بشأنه خلال 10 أيام علي الأكثر. وعرضه علي الجلسة العامة للبرلمان.

وأشارت إلى أن الدكتور عبدالعال دعا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اللجان النوعية في المجلس إلى دراسة ما ورد في البيان في نطاق اختصاصها ووضع توصياتها قبل انتهاء اللجنة الخاصة من تقريرها.

وأعلن عبدالعال تشكيل اللجنة الخاصة برئاسة النائب محمود الشريف والذي يحل محله وكيل المجلس النائب سليمان وهدان حال غيابه. وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء الهيئات البرلمانية في المجلس ومن بينهم محمد زكي السويدي "ائتلاف دعم مصر" وأيمن ابوالعلا "المصريين الأحرار" وبهاء أبوشقة "الوفد".

وأعرب رئيس مجلس النواب عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي علي بيانه عن برنامج حكومته والذي تضمن العديد من البرامج والأهداف التي ستخطو بها مصر خطوات للأمام اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وذكرت الجمهورية" أنه وفقا للمادة "126" من اللائحة الداخلية للمجلس يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب. أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم .. ويحيل مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة احد وكيلي المجلس. على أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة عليه.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، استعرضت صحيفة "الأهرام" البيان الـ25 للعملية الشاملة "سيناء 2018"، الذي أصدرته القوات المسلحة ، وأشارت فيه إلي أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من قتل 3 عناصر إرهابية، والقبض على 59 آخرين، وتدمير 17 سيارة دفع رباعي تستخدمها تلك العناصر، وضبط كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر وعربات مفخخة، كما تم ضبط نصف طن من مادة الهيروين الخام قبل دخولها البلاد واطنان من المخدرات، وذلك استكمالا للتضحيات والبطولات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بالعملية الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب، واستمراراً لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتضمن البيان تدمير 285 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على ملابس عسكرية، ونظارة ميدان، وعدد 10 دانات هاون، وكمية من الذخائر و200 كجم لمادة TNT، وعدد من دوائر النسف، وأجهزة اتصال لاسلكى، ومجموعة من الكتب ذات الفكر التكفيري بوسط وشمال سيناء.

ولفت البيان إلى أن عناصر المهندسين العسكريين قامت باكتشاف وتفجير 10عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء. وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت عناصر حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي من ضبط 120 بندقية خرطوش، و3 بنادق قناصة وبندقية آلية، و7340 طلقة مختلفة الأعيرة، ونظارة ميدان و6 خزن سلاح، كما تم ضبط 1928 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر و3 ملايين قرص مخدر، و66 قطعة مشغولات ذهبية، و8 عربات دفع رباعى تستخدم فى اعمال التهريب. وعلى الاتجاه الجنوبي.

وتحت عنوان "الصحة تحدد ٤ أهداف للحصول علي 9.5 مليار جنيه من البنك الدولي" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الصحة حددت 4 أهداف رئيسية في خطتها المقدمة للبنك الدولي للحصول علي تمويل قيمته 530 مليون دولار (9.5 مليار جنيه) من البنك لتطوير القطاع الصحي في مصر فيما يعرف باسم مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية في مصر.

وأشارت إلي أن الوزارة أعدت خطة شاملة تمثل أوجه استغلال التمويل الذي يعد الأكبر في تاريخ وزارة الصحة، علي رأسها القضاء علي فيروس سي وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.

وأوضحت أن الهدف الأول من الخطة يتمثل في تعزيز خدمات الرعاية الأولية وأنشطة تنظيم الأسرة والأنشطة المجتمعية بتمويل 247.4 مليون دولار من قيمة القرض، علي ان يصرف هذا التمويل في عدة مؤشرات أولها تقديم خدمات طبية ذات مستوي عال في وحدات الرعاية الأولية ، عن طريق تطوير 600 وحدة من وحدات الرعاية الأولية في 9 محافظات هي الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية ومطروح.

ويتمثل الهدف الثاني من الخطة في دعم الرعاية الصحية الثانوية وتوفير مستوي جيد من الخدمات الصحية في المستشفيات وتطوير 27 مستشفي وتطوير شبكة بنوك الدم علي مستوي الجمهورية.

وتضمنت الخطة هدفا ثالثا هو بناء القدرات المؤسسية وإدارة المشروع من خلال توفير آلية للمتابعة والرقابة علي تنفيذ المشروع وهدفا رابعا متمثلا في الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي سياق آخر ، وتحت عنوان "انطلاق فعاليات مؤتمر - مصر للتميز الحكومي 2018- " ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أكدت أن رؤية مصر ٢٠٣٠ رسمت ملامح الإصلاح الإداري ليكون الجهاز الإداري فعّالًا يحسن استخدام موارد الدولة ويقدم الخدمة للمواطن في أحسن وجه.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال كلمة الوزيرة بمؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"‬ أمس، التي أكدت أن مصر تسعي للإصلاح الإداري من خلال محاور مختلفة أهمها الإصلاح التشريعي والذي بدأ من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى محور التطوير المؤسسي، لخلق جهاز إداري مرن يحقق أهداف التنمية الشاملة واستحداث إدارة الموارد البشرية ووحدة للتحول الرقمي، فضلاً عن وضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة أطلقت جائزة التميز الحكومي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تكريم العناصر المتميزة في المجال الحكومي للحفاظ علي تميزها والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي بشكل عام.

وأشارت إلى أن بناء الإنسان يأتي في قلب خطة التنمية المستدامة وفق توجيهات الرئيس للحكومة، وبالتالي تضمنت خطة الإصلاح محوراً لتنمية القدرات والتدريب لإعداد الكوادر اللازمة، وتأهيل الشباب للقيادة والاستثمار في البشر وتنفيذ البرامج التدريبية، مثل البرنامج الرئاسي للتدريب والتأهيل، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق مشروع رواد 2030 بالتعاون مع عدد من الوزارات. وأضافت أنه لأول مرة يكون هناك وحدة لتقييم القدرات تسبق عملية التدريب بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية.

وأكدت أن الحكومة منفتحة علي الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي، ضمن "رؤية مصر 2030"، كما ان هناك خططا طموحة لتحديث الأداء الحكومي في مصر. وأشارت إلي أن المؤتمر يسهم بشكل كبير في تحديد الخطوط العريضة لتلك الخطط، التي تستهدف بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة.

من جهته أوضح محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه بمصر نحو نهضة إدارية جديدة تعيد مصر لسابق عهدها كرائدة في هذا المجال.

وأضاف أن أول عاصمة إدارية علي مستوي العالم أسستها مصر عام ٢٩٢٥ قبل الميلاد جنوب القاهرة والآن يعيد الرئيس السيسي التميز المصري في هذا المجال عبر إقامة العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري العمل علي تأسيسها حاليا.

وحول امتحانات الثانوية العامة ، وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "حجازي يحذر: تسريب النتائج جريمة" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه كان من المقرر الانتهاء من تصحيح كراسات الكيمياء أمس الثلاثاء إلا أنه نظراً لوجود عجز في معلمي اللغات ورغبة من المسئولين في عدم التسرع والحرص علي مصلحة الطلاب ومنحهم ما يستحقون فقد تقرر مد فترة تصحيح المادة حتي يوم غد الخميس.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات أنه لم يسمح لأي مدرس بالمشاركة في تصحيح اللغات إلا إذا كان متخصصاً في تدريس المادة بنفس اللغة. مشيراً إلي أنه تقرر إعادة تصحيح جميع كراسات الإجابة للطلاب الذين ضمتهم العينة العشوائية في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء للتأكد من استفادة الجميع من تعديلات نماذج الإجابة.

وقال حجازي لـ "الجمهورية" إنه سيتم مساء اليوم الأربعاء إعلان نتائج العينات العشوائية لامتحانات اليوم الأخير وهي الجيولوجيا وعلوم البيئة والفلسفة والمنطق والرياضيات.

من جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أن 21 ألف طالب وطالبة تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا في كليات التربية الرياضية والفنية والموسيقية والنوعية والفنون الجميلة والتطبيقية.

وأشارت الصحيفة إلي أن جامعة القاهرة بدأت صباح أمس اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية وأعلن د.مخلص محمود عميد الكلية أنه بالنسبة للتربية الفنية فقد تم كتابة الخامات المطلوبة من الطالب.

وأكدت الدكتورة ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان أن الاختبارات تبدأ اليوم وبشروط منها أن يكون الطالب لديه مهارات فنية متميزة وإبداع في التفكير الفني وقدرة علي الرسم بالإضافة إلي شروط التنسيق والمجموع الذي تحدده الكلية ويتراوح ما بين 91 و92% لشعبتي العلوم والرياضة.

وأوضحت أن الطالب هو الذي يحدد موعد اختباره بنفسه إلكترونياً وعليه طباعة الوصل الخاص بالتسجيل والتوجه للكلية بالإيصال قبل موعد الامتحان بيوم كما يمكنه تغيير الموعد حسب ظروفه. ​