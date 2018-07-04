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رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التميز الحكومي اليوم

02:31 ص الأربعاء 04 يوليو 2018
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التميز الحكومي اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر التميز الحكومي، المقرر أن يشهد استعراضًا لتجارب حكومية مختلفة تشمل ملف الإصلاح الإداري.

وتستعرض وزارة التخطيط، أثناء المؤتمر، رحلة التميز في القطاع الحكومي، إضافة إلى عرض تجربة "بنك مصر" والتطورات في نماذج الإدارة.

كما تعرض وزارة الإسكان تجربة التميز في بناء المدن الذكية في مصر، للتأكيد على أن التحول إلى المدن الذكية أو المستدامة، الذي أصبح ضرورة لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغييرات، بهدف تقديم أفضل خدمات.​

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإصلاح الإداري مؤتمر التميز الحكومي
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