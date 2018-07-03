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"ملاعب ومطابخ".. وزير التعليم يكشف معلومات جديدة عن المدارس اليابانية

10:15 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
"ملاعب ومطابخ".. وزير التعليم يكشف معلومات جديدة عن المدارس اليابانية

الدكتور طارق شوقي

كتب - معتز عباس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أخذت من التعليم الياباني ما يتعلق ببناء شخصية الطفل واعتزازه بهويته، ولم تأخذ عنهم المناهج ولكن أخذنا عنهم خبرتهم في تربية الأطفال، مشيرًا إلى أن المناهج التي سيتم تدرسيها مصرية حديثة.

وأوضح "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن المباني تم بنائها وفقًا للنموذج الياباني لذلك فإن الفصول ستكون أوسع، وستشمل المدارس مطابخ وملاعب رياضية وخلافه، وتعمدنا ألا يزيد عدد الطلاب داخل الفصل الواحد بالمدارس اليابانية عن 35 طالبًا.

وأضاف أنه سيتم اللغة الإنجليزية اعتبارا من "كى جي 1"، مشيرًا إلى أن رسوم المدارس 10 آلاف جنيه لأنها تعتبر استثمارًا، فالحكومة تريد الحفاظ على جودة هذه المدارس وأن تقدم خدماتها بنفس المستوى مع مضي السنوات، وليست منحة يابانية.​

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم المدارس اليابانية تربية الأطفال التعليم الياباني

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