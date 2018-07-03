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وزير الدفاع يلتقي نظيرته الفرنسية بباريس لبحث التعاون العسكري

09:59 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
وزير الدفاع يلتقي نظيرته الفرنسية بباريس لبحث التعاون العسكري

الفريق محمد زكي

باريس - أ ش أ:

التقى الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مساء الثلاثاء، نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، في إطار زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الفرنسية باريس، التي استهلها أمس على رأس وفد رفيع المستوى.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية العسكرية لدى وصول وزير الدفاع لمقر وزارة الجيوش الفرنسية قبل بدء اللقاء الذي حضره عدد من كبار القادة العسكريين الفرنسيين.

وتناولت المباحثات الثنائية -التي امتدت على مأدبة عشاء أقيمت على شرف وزير الدفاع و الوفد المرافق له- أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما جهود مكافحة الارهاب.​

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محمد زكي فلورانس بارلي وزير الدفاع باريس فرنسا

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