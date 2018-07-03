"21 بندًا".. كيف تخطط الحكومة لتطوير قطاع السياحة؟

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن مجلس الوزراء، الملخص التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، والذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، تحت عنوان "مصر تنطلق".

ويرصد "مصراوي" أهم ما جاء في نص بيان الحكومة بشأن القطاع السياحي والآثار والطيران، وجاءت كالتالي:

1ـ التوسع في الحملات التسويقية.

2ـ مواصلة تنفيذ برنامج تحفيز الطيران العارض.

3ـ استهداف أسواق جديدة واعدة وتنفيذ حملات تسويقية مشتركة مع كبار منظمي الرحلات.

4ـ تيسير الحصول على تأشيرة الدخول.

5ـ تعزيز البنية التكنولوجية وتشجيع السياحة الإلكترونية.

6ـ الارتقاء بجودة خدمات المنشآت الفندقية والسياحية.

7ـ رفع كفاءة البنية الأساسية بالأماكن السياحية.

8ـ رفع المهارات البشرية للعاملين بالمجال السياحي.

9ـ استصدار برنامج تحفيزي للفنادق للحصول على شهادة النجمة الخضراء "15 مقصدًا سياحيًا لعدد 200 فندق".

10ـ تصميم برنامج ترويجي لتشجيع الفنادق على خفض استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية في التجمعات السياحية.

11ـ زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب.

12ـ تأمين المنافذ والمناطق السياحية والأثرية.

13ـ مراجعة وتطوير خطط تأمين المنافذ والمطارات والمناطق السياحية والأثرية.

14ـ تعميم وتركيب أجهزة تتبع (GPS) بكل الحافلات السياحية.

15ـ تطوير شبكة الاتصالات اللاسلكية لكافة الفروع الجغرافية التابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

16ـ تغطية المناطق السياحية بسيارات إسعاف مجهزة.

17- إلزام شركات السياحة بالإخطار المسبق عن البرامج السياحية.

18ـ استحواذ شركة مصر للطيران على 21 طائرة بنظام الإيجار التشغيلي وشراء 12 طائرة لنقل الركاب و3 طائرات نقل بضائع.

19ـ الإدارة الرشيدة المستدامة للنظم والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والبيئي في إطار التحسين البيئي وتشجيع السياحة البيئية.

20ـ افتتاح المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية و14 مشروعًا لتطوير المتاحف.

21ـ تفعيل الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار لتنمية الموارد المالية.