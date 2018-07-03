وكيل البرلمان: برنامج الحكومة يوفر 900 ألف فرصة عمل سنوياً

كتبت - هند الشامي:

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي عرضه على مجلس النواب اليوم تحت عنوان "مصر تنطلق".

وأوضح "وهدان" في بيان اليوم، أن برنامج "مدبولي" سيضمن توفير ٩٠٠ ألف فرصة عمل كل عام، وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة والاهتمام بقضايا الصحة والتعليم وتعظيم دور الأحزاب.

وتابع أن البرنامج شمل أيضا استكمال رصف أكثر من 1200 كليو متر طرق والانتهاء من المشروعات القومية وإنشاء ١٣ منطقة صناعية جديدة وتأهيل مليون امرأة في صعيد مصر.

وأضاف " وهدان" أنه بعد إلقاء بيان الحكومة ستشكل لجنة لدراسته وحين الانتهاء سيتم إصدار القرار، مشيرا إلى أن الموازنة الموضوعة لعام 2019/2018 هي أكبر موازنة في تاريخ مصر.