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"شاكر": لن يدخل مستثمر في قطاع الكهرباء إلا بعد تحرير الأسعار

08:12 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
"شاكر": لن يدخل مستثمر في قطاع الكهرباء إلا بعد تحرير الأسعار

الدكتور محمد شاكر

كتبت- هند الشامي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفًا: "نسعى لدخول القطاع الخاص، ولكن المستثمر لن يدخل بثقلة إلا بعد تحرير سعر الكهرباء".

وذكر "شاكر"، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، اليوم الثلاثاء: "ماضون في تخفيض دعم الكهرباء لتحرر أسعار الكهرباء في مصر حتى 2020".

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 4 محطات محولات للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجا جرى بنائها بالفعل بأموال مستثمرين.

محمد شاكر الكهرباء مجلس النواب طلعت السويدي

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