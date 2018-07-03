"شاكر": لن يدخل مستثمر في قطاع الكهرباء إلا بعد تحرير الأسعار
كتبت- هند الشامي:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفًا: "نسعى لدخول القطاع الخاص، ولكن المستثمر لن يدخل بثقلة إلا بعد تحرير سعر الكهرباء".
وذكر "شاكر"، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، اليوم الثلاثاء: "ماضون في تخفيض دعم الكهرباء لتحرر أسعار الكهرباء في مصر حتى 2020".
وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 4 محطات محولات للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجا جرى بنائها بالفعل بأموال مستثمرين.
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