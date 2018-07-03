غدًا.. محافظ القاهرة يُكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم​

كتب - محمد نصار:

يشهد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد غدًا الأربعاء، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء وفتيات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية بالقاهرة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وسيتم خلال الاحتفالية توزيع الجوائز المالية على أبناء الجمعيات الأهلية الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، التي أجراها الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في نصف شهر رمضان الماضي، بحضور رئيس الاتحاد عز الدين فرغل، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي محمد سيد، وقيادات محافظة القاهرة.

وسيقوم المحافظ بتكريم الإدارات الاجتماعية والجمعيات الأهلية التي شاركت في فعاليات المسابقة، وذلك في إطار اهتمام الاتحاد الإقليمي لجمعيات القاهرة بنبذ العنف ومحاربة التطرف الفكري.​