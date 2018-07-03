أكثر الكلمات إنتشاراً

حكومة مدبولي المدارس اليابانية عقار الساحل المنهار نادي الأهرام مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

غدًا.. رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التميز الحكومي

07:25 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
غدًا.. رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التميز الحكومي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، في مؤتمر التميز الحكومي.

ويشهد المؤتمر، عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومي والإصلاح الإداري.

وتستعرض وزارة التخطيط رحلة التميز في القطاع الحكومي، إضافة إلى عرض تجربة بنك مصر على العقود والتطورات في نماذج الإدارة.

كما تعرض وزارة الإسكان، تجربة التميز في بناء المدن الذكية في مصر، للتأكيد على أن التحول إلى المدن الذكية أو المستدامة، أصبح ضرورة لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغييرات، بهدف تقديم أفضل خدمات.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مؤتمر التميز الحكومي وزارة التخطيط

الخبر التالى:

غدًا.. محافظ القاهرة يُكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم​
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان