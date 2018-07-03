غدًا.. رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التميز الحكومي

كتب- محمد غايات:

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، في مؤتمر التميز الحكومي.

ويشهد المؤتمر، عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومي والإصلاح الإداري.

وتستعرض وزارة التخطيط رحلة التميز في القطاع الحكومي، إضافة إلى عرض تجربة بنك مصر على العقود والتطورات في نماذج الإدارة.

كما تعرض وزارة الإسكان، تجربة التميز في بناء المدن الذكية في مصر، للتأكيد على أن التحول إلى المدن الذكية أو المستدامة، أصبح ضرورة لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغييرات، بهدف تقديم أفضل خدمات.