وزير الكهرباء: لدينا احتياطي يصل إلى 25%.. ولم نخفف أي أحمال منذ 2015

كتبت- هند الشامي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نسبة احتياطي القدرات الكهربائية في مصر وصل إلى 25%، في حين أن المعدلات المثلى للاحتياطي، طبقًا لمنظمة الطاقة الدولية، يتراوح ما بين 20 إلى 25%.

وأضاف "شاكر"، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تغلبت على إشكالية انقطاع الكهرباء، ولم تخفف أي أحمال أو حتى ميجاوات منذ يونيو 2015، مشيرًا إلى أن وزارة البترول لها نفس نصيب النجاح في التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء.

وحول المحطة النووية بالضبعة، ذكر وزير الكهرباء، أن المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة في طور التصميم حاليًا، لافتًا إلى أن تصميم المحطات النووية لها إجراءات فنية معينة.​