الحكومة توافق على اختيار استشاري إنشاء البيت المصري بباريس

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على اختيار الاستشاري المبرمج لعملية إنشاء البيت المصري بباريس، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين كل من حكومة مصر والمدينة الجامعية بباريس ورئاسة جامعات باريس في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء، وفق بيان اليوم، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2018، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعًا لوزارات "الإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والعدل، والتنمية المحلية، والآثار".​