نائب يطالب وزارة المالية بالتصدي لظاهرة التهرب الضريبي

كتب- إسلام ضيف:

قدم تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس؛ ليوجهه للدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول خطة الوزارة للتصدي لظاهرة التهرب الضريبي.

وقال "قلدس"، إن حجم التهرب الضريبي بلغ نحو 600 مليار جنيه، وهو ما يؤثر بدوره على خزانة الدولة، مشيرًا إلى أن الضرائب تمثل نحو 70% من الإيرادات، وبالتالي فإن حجم الإنفاق على الخدمات يتدنى نظرًا لقلة الإيرادات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الاقتصاد الموازي المتهرب من دفع الضرائب يبلغ حجمه 2 تريليون جنيه، أي يمكنه سد عجز الموازنة وسداد ديون مصر في حال التزام هؤلاء بدفع الضريبة المقدرة لهم بـ20% فقط.

وذكر "قلدس"، أن ما يحدث من تهرب ضريبي هو جريمة لا بد من التصدي لها، ووضع آلية مُحكمة لضبط هذا الانفلات الناتج عن الاقتصاد الموازي، وضمه من أجل إلزامة بسداد القيمة الضريبية المقدرة، لافتًا إلى أن التهرب الضريبي هو السبب الرئيسي في غياب العدالة الاجتماعية.