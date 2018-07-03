رئيس الوزراء يوجه بتشكيل فريق في كل وزارة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قيمة برنامج الحكومة تكمن في التطبيق الفعال لما جاء فيه بمنتهى الجدية، وفقًا لما تضمنه من أهداف، وبحيث يشعر المواطن بمصداقية الحكومة.

ووجه "مدبولي"، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه اليوم، بأن يكون في كل وزارة فريق مكلف بمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان اليوم تحت عنوان "مصر تنطلق"، بالتنسيق مع باقي الوزارات ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة سيتم نشره في مختلف وسائل الإعلام.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الوزراء، أن هناك قضايا مهمة تمس الحياة اليومية للمواطن العادي من بينها النظافة، والمرور، والرقابة على الأسعار، تحتاج إلى تركيز ومتابعة أكبر في المرحلة المقبلة، بحيث يشعر المواطن بتحسن حقيقي على أرض الواقع في مستوى الخدمات المقدمة له.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين داخل دوائرهم، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.