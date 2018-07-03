"منظومة تواصل ورعاية".. تعرف على خطط الحكومة للمصريين في الخارج

كتبت- مروة شوقي:

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برنامج عمل الحكومة أمام مجلس النواب، تحت شعار "مصر تنطلق"، للحصول على ثقة المجلس.

وتضمن البرنامج، عددًا من الأهداف الرئيسية، تشمل سياسة مصر الخارجية وحماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، علاوة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

ولم يغفل برنامج الحكومة، "المصريين في الخارج"؛ إذ أعلن "مدبولي"، توفير منظومة تواصل ورعاية لأبناء المصريين في الخارج، خاصة من الجيل الثاني والثالث، لتعميق الهوية المصرية، وربطهم بالوطن.

وقال "مدبولي"، خلال إعلانه للبرنامج أمام النواب، إن منظومة التواصل تشمل دورات توعوية بالأمن القومي، بواقع 8 دورات يشارك فيها ألف فرد من أبناء المصريين في الخارج.

وأضاف: "سيتم تنظيم معسكرات شبابية بمحافظات مختلفة، لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج".

وفي محور بناء الإنسان المصري، كشف رئيس الوزراء، عن تطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة علماء المصريين في الخارج.