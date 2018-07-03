"شاكر": ‎الانتهاء من أطول شبكة لإنتاج الكهرباء منتصف 2019

كتبت- ‎هند الشامي:

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة جهد 500 ك. ف بطول 6174 كم خلال منتصف عام 2019، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "سننتج الكهرباء ونولدها، وستكون مصدر دخل لنا بتصديرها".

وأضاف "شاكر"، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الثلاثاء، أن التحدي الحقيقي حاليًا يتمثل في تعزيز الشبكات الكهربائية، وجاء اهتمام الوزارة بوضع خطة لتطوير شبكة الجهد الفائق 500 ك. ف، وكان مستهدف الانتهاء من هذه الخطة عام 2025، إلا أن الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء منها منتصف عام 2019.

وتابع وزير الكهرباء، أن تقوية شبكة الجهد الفائق من شأنه المساهمة في تحقيق مسار هائل للتنمية، لافتًا إلى أنه يجري عقد اتفاقيات جديدة مع السودان لتوريد الكهرباء وغيرها، ما سيدر مصدر دخل لمصر.