رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة: لن نقول رأيًا مسبقًا.. ومناقشته في 15 يوليو

كتبت- هند الشامي:

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، إن أعضاء المجلس لن يقولوا رأيًا مسبقًا حول بيان الحكومة، الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم.

وأضاف "الشريف"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب أول اجتماع للجنة الخاصة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس خلال الجلسة العامة يوم 15 يوليو هو صاحب الكلمة الأخيرة في منح الثقة للحكومة من عدمه.

ونوه السيد الشريف، إلى التزام مجلس النواب بالجدول الزمني الذي أقره الدستور والقانون، وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس في شأن مناقشة برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن الفترة كافية للمناقشة لحين موعد الجلسة المقبلة.

وحول رأيه في البرنامج المقدم لمجلس النواب، قال الدكتور السيد الشريف: "برنامج طموح ويبشر بمستقبل مشرق، ونأمل أن نسير في خطوات الإصلاح الموجودة في البرنامج"، لافتًا إلى أن ما طرحه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، به العديد من الإيجابيات، لاسيما وأنه جاء متسقًا مع الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام البرلمان، عقب حلف اليمين الدستورية لولاية ثانية في الشهر الماضي.