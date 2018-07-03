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برلماني: بيان حكومة مدبولي طموح ويقف على المشاكل الحقيقية للدولة

05:19 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
برلماني: بيان حكومة مدبولي طموح ويقف على المشاكل الحقيقية للدولة

مجلس النواب

كتب- إسلام ضيف:

أشاد النائب سليمان العميري عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي عرضه على مجلس النواب اليوم تحت عنوان "مصر تنطلق" والذى جاء وفقًا للاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويهدف إلى بناء الإنسان المصري والارتقاء بكافة خدماته، مؤكدًا أنه برنامج طموح ويقف على المشاكل الحقيقية للدولة.

وأوضح العميري في بيان صحفي اليوم، أن برنامج رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة سيعتمد على استكمال الخطة الاقتصادية الموضوعة للدولة وتوجيه الدعم لمستحقيقه وعلاج مشكلة الإسكان للدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصطفى مدبولي حاول خلال برنامجه عرض جميع المشاكل التي تواجه الدولة بكل موضوعية وحيادية وعرض الحلول المناسبة لها بشكل واضح وصريح، مؤكدًا أنه برنامج الحكومة كان يحتاج تحديد وقت زمني لتنفيذه فقط.

حكومة مدبولي مجلس النواب سليمان العميري محافظة مطروح التنمية المستدامة

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