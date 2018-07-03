مصر تتفق مع قبرص واليونان على إطلاق "إحياء الجذور للشباب" سبتمبر المقبل

كتبت- مروة شوقي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثي بمقر الرئاسة القبرصية مع كل من فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وتيرانس نيكولاس كويك، نائب وزير الخارجية اليوناني، وبحضور السفيرة مي خليل، سفيرة مصر في قبرص، بهدف التحضير للنسخة الثانية من مؤتمر "إحياء الجذور 2"، والذي يستهدف الشباب المصري واليوناني والقبرصي.

وتوجهت الوزيرة، بالشكر لـ"فوتيو" و"كويك"، معربة عن سعادتها البالغة بنجاح أسبوع إحياء الجذور، ومباركة رؤساء مصر وقبرص واليونان لتلك المبادرة.

وقالت "مكرم"، إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع الثلاثي، على التركيز في النسخة الثانية على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث، وإطلاق أسبوع "إحياء الجذور للشباب" في مطلع سبتمبر المقبل، ليشمل طلبة جامعيين وحديثي التخرج أعمارهم تتراوح ما بين 18 و25 عامًا من أبناء مصر وقبرص واليونان، فضلًا عن إطلاق نسخة أخرى من "نوستوس للشباب" لأبناء الدول الثلاث في إنجلترا في نهاية أكتوبر المقبل.

وأضافت "مكرم"، أنه سيتم عمل زيارات سياحية وثقافية لهؤلاء الشباب 4 أيام في كل دولة، وفي نهاية كل زيارة، سيتم عقد منتدى لمناقشة ملاحظاتهم وأفكارهم وتوصياتهم، ومن ثم رفع هذه التوصيات إلى الثلاثة رؤساء لبحثها، والاستفادة منها في تحسين العلاقات التجارية والثقافية والسياحية بين تلك الدول.

ونوهت "مكرم"، إلى أن الوزارات المعنية بالأمر في مصر وقبرص واليونان ستعد قائمة بأسماء الشباب الذين سيتم اختيارهم من كل دولة للمشاركة في مبادرة "نوستوس للشباب"، مشددة على أنها متحمسة بشدة لدمج الشباب لكونهم نواة المستقبل وأهمية تمكينهم والاستماع لأفكارهم والحرص على أن يفهموا طبيعة العلاقات بين الثلاث دول والحفاظ عليها وتطويرها.

وذكرت وزيرة الهجرة، أنه تمت دعوتها إلى المشاركة في مؤتمر المغتربين القبارصة، المقرر انعقاده يومي 25 و26 يوليو الجاري بحضور الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس، وذلك لإلقاء كلمة الافتتاح التي ستتضمن الحديث عن مبادرة إحياء الجذور "نوستوس" ونجاحها ودورها الإيجابي في التواصل والربط بين الشعوب.

ومن جانبه، نقل فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين، رسالة شكر وتقدير للسفيرة نبيلة مكرم من الرئيس القبرصي على حسن تنظيم المؤتمر الأول لإحياء الجذور وحسن استضافة مصر له، مشددًا على أن هذا الحدث لم يكن له مثيل.

وخلال الاجتماع الثلاثي للتحضير للنسخة الثانية من المبادرة، أشاد "فوتيو" بتلك الخطوة، قائلًا: "هذه هي المرة الخامسة التي نجتمع فيها من أجل بلادنا الثلاث، نحتفل بالتناغم والكيمياء بين دولنا وشعوبنا".