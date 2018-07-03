مجلس الوزراء يوافق على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

ويهدف التحالف إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه التوسع في استخدام الطاقة الشمسية إدراكاً من الدول الأطراف بأن الطاقة الشمسية توفر للدول الغنية بها فرصاً لا مثيل لها لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم.

ووفقاً لمبادئ التحالف الدولي، تتخذ الدول الأطراف إجراءات من خلال برامج وأنشطة تطوعية لموائمة وتنسيق الجهود لمقابلة متطلبات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية مثل التمويل والابتكار والبحث والتطوير والتقنيات الفنية وبناء القدرات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتنظيم إقامة المهرجانات الثقافية والفنية، بما يشمل جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي سواء كانت دولية أو محلية، التي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية، بغرض تنمية الابداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، وتهدف الى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.

وينص مشروع القرار على أن تختص وزارة الثقافة بمنح تراخيص تنظيم أو إقامة أي مهرجان، كما تشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وعدد من الخبراء في المجالات الثقافية والفنية المختلفة، وتختص اللجنة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات، ومتابعة آليات تنفيذها وتقييمها، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات، إلى جانب تحديد الدعم المالي واللوجستي، وتنسيق كافة الجوانب.

وافق مجلس الوزراء على اعتبار أعمال التخلص من البرك والمستنقعات من أعمال المنفعة العامة، تطبيقاً للفقرة الاخيرة من المادة (2) من القانون رقم 222 لسنة 1955.