رئيس "العامة للبترول": إقرار خطة لتدريب كوادر النقابة وإنشاء صندوق تكافلي

كتبت-مروة شوقي:

قال محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، ونائب رئيس اتحاد العمال، إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، تستهدف التعاون والحوار المتميز مع إدارة الشركات، معلنًا البدء في تنفيذ 25 دورة تثقيفية لتنمية مهارات الأعضاء المنتخبين.

وأضاف "جبران"، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة النقابة العامة ولجانها النقابية وممثلي العاملين في الشركات، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إنشاء صندوق تكافلي بالنقابة لرعاية 50 ألف عضو، وعزمه إنشاء صندوق للمعاش الإضافي يستفيد منه جميع العاملين وأسرهم، مطالبًا بتشكيل لجنة لهذا الغرض لإعداد المشروع.

وطالب رئيس نقابة البترول، الأعضاء بفتح حوار حول تطوير الأنشطة وتنمية الموارد المالية للنقابة العامة، قائلًا: "سيتم إنشاء قاعدة بيانات ومركز إعلامي بالنقابة العامة، ونحن حريصون على تطوير آليات العمل وتوفير الأمان الوظيفي بجميع الأنشطة والمشروعات البترولية".

ووجه رئيس النقابة العامة، الشكر لوزراء البترول والقوى العاملة والإنتاج الحربي على مساهمتهم في إنشاء المجمع النقابي لعمال البترول، مطالبًا بتطوير المراكز الطبية لعلاج العاملين وأسرهم وإنشاء نادي اجتماعي لهم.