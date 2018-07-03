رئيس الوزراء: تنفيذ 85% من خطة الإصلاح الاقتصادي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا: "المواطن المصري صبر كثيرًا وتحمل كثيرًا وأرجو أن يتأكد أنه مضى الكثير ولم يبق إلا القليل والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن من أهم النتائج المتوقعة زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة خلال الفترة المقبلة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تستهدف خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020 وتصل إلى ما بين 80 % ــ 85% بنهاية البرنامج.

كما يستهدف برنامج الحكومة خفض معدلات العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على تحقيق فائض أولي يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية في الخدمات العامة (كهرباء، غاز، نقل، مياه وصرف صحي، تعليم، تطوير المناطق العشوائية) في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022.

وتستهدف الحكومة توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة، ورفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقى إلى 8% في 2021/2022 مقارنة بـ5.4% في عام 2017/2018 من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنويًا.

كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الـ4 المقبلة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2018/2019 إلى 10.7% عام 2021/2022 .

وصرح رئيس الوزراء، بأنه سيجري إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة في (كوم أوشيم - الروبيكي - مدينة الأثاث - منطقة المثلث الذهبي) وغيرها.