"المحافظين" يوافق على منح الثقة لحكومة مدبولي

كتبت- مروة شوقي:

منح حزب المحافظين، الثقة للحكومة الجديدة، بالرغم من رفض الحزب في وقت سابق للموازنة العامة. حسب بيان الحزب.

وقال الحزب، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن منح الثقة للحكومة يأتي لإدراكه أهمية خطورة حجب ثقة البرلمان عليها والذي يدخل الدولة في أزمة سياسية قد تؤدي إلى نتائج وخيمة عليها.

وأضاف: "البرلمان لن يكون قادرا على تشكيل حكومة بديلة لافتقاره الأغلبية الحزبية، ومن ثم عدم استطاعته تشكيل ائتلاف اضطراري لتشكيل حكومة أخري لتنفيذ خطط وسياسات تتفق عليها، ما يجعل الموافقة على خطة الحكومة الجديدة ضرورة أمام هذا الوضع السياسي المعقد لدرء أخطار أكبر".

وناشد الحزب، كل الأعضاء منح الثقة للحكومة الجديدة، مع مطالبتها بمراجعة البرنامج المالي المصمم لتنفيذ خطط الحكومة السابقة لما شابه من قصور .