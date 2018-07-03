وزير القوى العاملة يبحث مع مدير منظمة الهجرة تطوير مركزين لتدريب الشباب - صور

كتبت- مروة شوقي:

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، برئاسة السفير وليام سوينج، مدير عام المنظمة، خلال زيارته للقاهرة، تفعيل تأهيل مركزي التدريب المهني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات لتدريب العاملين في المحافظات المصرية ذات المعدلات الأعلى في حوادث الهجرة غير الشرعية.

وتباحث الطرفان، وفق بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، حول صياغة عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف توظيف الشباب، والعمل على إدماجهم في سوق العمل، فضلًا عن برامج جديدة تتعلق بتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى المنظمة في هذا المجال، والتي تساعد على التأكد من إتباع معايير التوظيف اللائق للعمال المهاجرين وحماية حقوقهم.

وشدد الوزير، على ضرورة البدء في تجهيز وتطوير أحد المركزين للانتهاء منه، ليبدأ العمل قبل سبتمبر المقبل، ببرامج تدريبية مناسبة تثقل مهارات الشباب وتؤهلهم لسوق العمل بالخارج والداخل، مشيرًا إلى أهمية عنصر الوقت، وإنجاز جميع المشروعات والبرامج بأسرع وقت.

وطلب الوزير، من مدير عام المنظمة تجهيز مركز تدريب مهني فقط بمحافظة قنا، باعتباره جاهز وملحق به مبنى يضم 150 سريرًا لتدريب الشباب من الجنسين، من كل المراكز والقرى والنجوع بالمحافظة على أن يبدأ التدريب على مهن خراطة المعادن، واللحام، لمواكبة حاجة سوق العمل وما يتم طلبه من القطاعين العام والخاص.

وأوضح "سعفان"، أن الفترة المقبلة تحتاج مزيدًا من الجهد للإسراع في عملية التطوير، معربًا عن استعداده للتعاون التام لإزالة أي معوق يواجه عمل المنظمة في المشروعات المشتركة حتى يتم انجازها في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، قال "سوينج"، إن تأهيل الشباب المصري وتدريبه على المهن التي يحتاجها سوق العمل مهم جدًا للقضاء على البطالة، لافتًا إلى أن المنظمة تسعى للتعاون مع الوزارة في تأهيل الشباب، ووضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم، نظرًا للعدد الكبير من الباحثين عن عمل، فضلًا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأوروبية لاستيعاب الخبرات التي يتم تدريبهم ليكون لها مجال في العمل بأوروبا.

ونوه مدير عام منظمة الهجرة الدولية، إلى أنه سيعيد خطابين لكل من هيئة الأمم المتحدة للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي للإسهام في تمويل تطوير وتحديث مركز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

وأعرب الجانبان عن سعادتهما للتعاون المثمر بين المنظمة والوزارة في سبيل تأهيل وتدريب وإعداد شباب مصري قادر على العمل بمصر والخارج، للمضي قدمًا نحو الحد من الهجرة غير الشرعية.