انتظام الحركة بمحطة المرج القديمة والمؤقتة في أول أيام غلق المرج الجديدة

كتب - أحمد نجيب:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتظام حركة الركاب بمحطة المرج القديمة والمخصصة لدخول الركاب فقط، ورصيف المرج المؤقتة، والمخصص لنزول الركاب فقط.

وأشادت الشركة، بحسن تعاون جمهور الركاب، والالتزام الكامل بالتعليمات والتنويهات التي تم إذاعتها بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، والتي أفادت بغلق المرج الجديدة لمدة 5 أشهر.

وناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، في بيان اليوم الثلاثاء، جمهور الركاب بالالتزام والتعاون مع الشركة باستخدام محطة المرج القديمة لـ"الدخول فقط"، والمرج المؤقتة لـ"الخروج فقط"، حتى يتسنى دخول القطارات للأولى "فارغة" بدون ركاب، للتيسير عليهم في ركوب القطارات، وحفاظًا على السلامة ومنع الاصطدام ببعض، وعدم التعرض للغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهًا.

وقال "عبدالهادي"، إن المترو يعمل بكامل طاقته، وتسيير القطارات وفقًا لجداول التشغيل، مع الدفع يوميًا بقطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب داخل المحطات وعلى الأرصفة في وقت الذروة الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى انتشار أفراد الشرطة بأرصفة المحطات، وتوفير الحماية الأمنية للركاب، مشددًا على أن جميع محطات المترو مؤمنة تمامًا.