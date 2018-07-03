  • عاجل:مباشر.. ( السويد 0 - 0 سويسرا).. كأس العالم (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حكومة مدبولي المدارس اليابانية عقار الساحل المنهار نادي الأهرام مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    انتظام الحركة بمحطة المرج القديمة والمؤقتة في أول أيام غلق المرج الجديدة

    04:15 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
    انتظام الحركة بمحطة المرج القديمة والمؤقتة في أول أيام غلق المرج الجديدة

    مترو الأنفاق

    كتب - أحمد نجيب:

    أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتظام حركة الركاب بمحطة المرج القديمة والمخصصة لدخول الركاب فقط، ورصيف المرج المؤقتة، والمخصص لنزول الركاب فقط.

    وأشادت الشركة، بحسن تعاون جمهور الركاب، والالتزام الكامل بالتعليمات والتنويهات التي تم إذاعتها بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، والتي أفادت بغلق المرج الجديدة لمدة 5 أشهر.

    وناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، في بيان اليوم الثلاثاء، جمهور الركاب بالالتزام والتعاون مع الشركة باستخدام محطة المرج القديمة لـ"الدخول فقط"، والمرج المؤقتة لـ"الخروج فقط"، حتى يتسنى دخول القطارات للأولى "فارغة" بدون ركاب، للتيسير عليهم في ركوب القطارات، وحفاظًا على السلامة ومنع الاصطدام ببعض، وعدم التعرض للغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهًا.

    وقال "عبدالهادي"، إن المترو يعمل بكامل طاقته، وتسيير القطارات وفقًا لجداول التشغيل، مع الدفع يوميًا بقطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب داخل المحطات وعلى الأرصفة في وقت الذروة الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى انتشار أفراد الشرطة بأرصفة المحطات، وتوفير الحماية الأمنية للركاب، مشددًا على أن جميع محطات المترو مؤمنة تمامًا.

    مترو الأنفاق حطة المرج القديمة أحمد عبدالهادي

    الخبر التالى:

    وزير القوى العاملة يبحث مع مدير منظمة الهجرة تطوير مركزين لتدريب الشباب - صور
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان