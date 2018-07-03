محافظ القاهرة يبحث تحويل الأوتوستراد إلى طريق حر

كتب- محمد نصار:

ناقش المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، مع اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة، المقترح المقدم من الجهاز لتطوير طريق الأوتوستراد بالمنطقة الواقعة ما بين كوبري 6 أكتوبر وصولاً إلى كوبري الملك خالد بطول 3750 مترًا، وتحويله إلى طريق حر من خلال عزل الحركة المرورية به وإضافة كباري جديدة لمنع التقاطعات مع تزويد الطريق بطريق خدمة من الجانبين وإزالة أي معوقات تواجه إقامة الطريق الحر.

وطالب المحافظ، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، بإعداد فريق عمل مشترك من مسئولي الطرق والنقل بالمحافظة مع جهاز هندسة وتخطيط المرور والبحوث الفنية بالمرور وإدارة التخطيط العمراني وممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبرى وهيئة السكك الحديدية وجهاز التنسيق الحضاري لوضع التصور الأمثل للطريق مع بحث احتياجات كل منطقة مع العمل على تحديد أماكن عبور المشاة وإلزامهم بها من خلال كباري المشاة.

حضر الاجتماع اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية، واللواء أحمد فؤاد السكرتير العام المساعد، وعدد من مسئولي جهاز التعمير واستشاري المشروع، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.