وزيرة الصحة: تدشين موقع إلكتروني لمساعدة المرضى في إنهاء قوائم الانتظار

كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعًا بلجنة متابعة الخطة التنفيذية للقضاء على قوائم انتظار العمليات بمستشفيات الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة الصحة، وممثلين عن وزارة التعليم العالي، بديوان عام الوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار العمليات بجميع المستشفيات.

وعرض الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، ورئيس لجنة متابعة الخطة التنفيذية للقضاء على قوائم انتظار العمليات بمستشفيات الجمهورية، أسباب حدوث قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في وجود نقص في بعض المستلزمات والأدوية على فترات زمنية متباعدة، وسوء توزيع المرضى على بعض المستشفيات دون غيرها، ونقص القوى البشرية في بعض المستشفيات مثل أطباء التخدير والرعاية المركزة والتمريض، وقلة عدد بعض غرف العمليات وأسرة الرعاية المركزة وتناسبها مع النسب العالمية، وعدم وجود نظام مميكن لقوائم الانتظار، إضافة إلى ضعف التعاون والتنسيق بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان في هذا الصدد.

ووجهت وزيرة الصحة، باتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الانتهاء من قوائم الانتظار وتعظيم الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، وتوفير المستلزمات الطبية للجراحات المختلفة، فضلًا عن توفير القوى البشرية المدربة من أساتذة الجامعات واستشاري وزارة الصحة وفنيين وتمريض، والتعاون مع مستشفيات الجامعات المصرية، لافتة إلى أنه جارٍ العمل على ميكنة قوائم الانتظار من أجل التوزيع العادل للمرضى على المستشفيات، وتدشين موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المرضى المسجلين بقوائم الانتظار بالرقم القومي لإعادة توزيعهم على المستشفيات ذات الكثافة الأقل.

كما كلفت وزيرة الصحة في هذا الشأن، المهندس وائل شحاتة، المسؤول عن ميكنة قوائم الانتظار، بمتابعة وسرعة الانتهاء من أعمال الميكنة للموقع، حتى يتسنى للمرضى البدء بالتسجيل.

وعرض " القاصد" الموقف الحالي لعمليات القلب المفتوح، حيث نجحت مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة في العام الماضي بإجراء 3488 عملية جراحية، فيما أجرت خلال هذا العام وحتى مايو الماضي، بإجراء 3242 عملية، كما قامت هيئة التأمين الصحي خلال العام الماضي بإجراء 1686 عملية، مقارنة بالعام الحالي حتى مايو الماضي والذى سجل 1741 عملية، ونفذت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال الفترة من أول يوليو 2017 حتى 30 يونيو من العام الحالي، 1382عملية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة أشارت إلى استخدام الرقم القومي في عملية إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الجارى تدشينه، ومن ثم يتم التواصل مع المريض لتوزيعه على المستشفى الأقل كثافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراء العملية اللازمة له، ومن ثم إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أنه بعد دراسة الوضع الحالي لقوائم الانتظار بالمستشفيات سواء بأمانة المراكز والتامين الصحي وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وجد أن قوائم الانتظار انخفضت بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تدشين الموقع الإلكتروني، سيساهم هذا بشكل أكبر في القضاء على قوائم الانتظار.