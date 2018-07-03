ماذا قالت الحكومة في بيانها بشأن أزمة سد النهضة؟

كتبت- عايدة رضوان:

تضمن بيان الحكومة الذي ألقاه، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدة أهداف استراتيجية، في مقدمتها الأمن المائي وحفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة.

وتضمن هذا المحور عدة إجراءات، أهمها:

- التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشان بناء سد النهضة، فيما يخص قواعد ملء الخزان، ومداه الزمني.

- تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

- تفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

يشار إلى أن الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا اشتعلت بسبب اختلاف الأطراف الثلاثة حول مدة التخزين وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تروج إثيوبيا للسد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.

ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.