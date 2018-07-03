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    رئيس الوزراء: توفير الكهرباء للمواطنين بجودة عالية وبسعر منافس

    03:11 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
    رئيس الوزراء: توفير الكهرباء للمواطنين بجودة عالية وبسعر منافس

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- أحمد الصعيدي:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية من ضمن محور الأمن القومي في برنامج الحكومة.

    وأضاف "مدبولي"، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستعمل على تنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، فضلاً عن الأمن الغذائي وتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية في المدى القصير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدى المتوسط.

    وأوضح "مدبولي"، أن أمن الطاقة في برنامج الحكومة يشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكل طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس.

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