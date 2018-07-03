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    توصيل الصرف لـ60% من القرى.. "مدبولي" يكشف خطة الحكومة لمياه الشرب

    03:11 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
    توصيل الصرف لـ60% من القرى.. "مدبولي" يكشف خطة الحكومة لمياه الشرب

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل في برنامجها على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة.

    وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الحكومة يستهدف التوسع في تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية.

    وأوضح رئيس الوزراء، استهداف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى 60% من سكان الريف.

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