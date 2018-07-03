"الجيزة" تطلق أسماء 3 من شهداء الجيش والشرطة على مدارس بالمحافظة

كتب- إسلام ضيف:

قرر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إطلاق أسماء 3 من شهداء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس والشوارع بالمحافظة؛ تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.

وقال "الدالي"، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق اسم المقدم طيار عبدالله عبدالمعطي رفاعي عبداللطيف، وشهرته عبدالله أبوزيد على مدرسة رمسيس الابتدائية بحي الهرم، وإطلاق اسم النقيب محمد هشام إسماعيل سعد على المدرسة الثانوية التجارية بنات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بحي الهرم، وإطلاق اسم الجندي مجند محسن إبراهيم عبدالمحسن سعودي على حارة رزق عامر المتفرعة من طريق المحور بميت عقبة بحي العجوزة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع جاء وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وتابع "الدالي"، أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع عرفان وتقدير من المحافظة لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.