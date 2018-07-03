نواب يهنئون وزير الداخلية الجديد بعد جلسة بيان الحكومة - صور

كتب- أحمد علي:

هنأ عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق، عقب انتهاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي من إلقاء بيانه أمام مجلس النواب.

وشكَّل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة خاصة؛ لمناقشة بيان الحكومة، الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، أمام الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

ويترأس اللجنة، الدكتور السيد الشريف، وكيل المجلس، على أن يحل محله في رئاسة اللجنة، حال غيابه، سليمان وهدان، الوكيل الثاني للمجلس.

وتضمن التشكيل: "محمد زكي السويدي، أيمن أبوالعلا، عاطف ناصف، بهاء أبوشقة، محمد أبوالمجد، محمد صلاح أبوهميلة، أحمد الشريف، أحمد خير الله، هالة أبوالسعد، سعيد حساسين، ومحمد سعد بدراوي".

وتضم اللجنة أيضًا النواب: "ألفت كامل، حسن محمد حسنين، إيهاب منصور، صلاح حسب الله، شرعي صالح، السيد عبدالعال، محمد كمال مرعي، عبدالمنعم العليمي، لطفي شحاتة، أحمد أباظة، محمد علي يوسف".

وتضم اللجنة النواب: يسري المغازي، عصام خلاف، وميرفت موسى، ونهي الحميلي، وكمال أحمد، ضياء الدين داوود، وميرفت موسى.

وقال رئيس المجلس، إن اللجنة مطالبة بإعداد تقريرها عن برنامج الحكومة خلال 10 أيام، على أن تعرضه في أول جلسة للبرلمان، مع التوجيه للجان النوعية لدراسة كل ما هو متعلق باختصاصها بشأن بيان الحكومة، وعرضه على اللجنة المختصة لضمها لتقريرها.