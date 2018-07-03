مقدم قانون "نقابة المهن النفسية": لابد من حماية هذه الفئة

كتب- محمد نصار:

قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إنه جرى إحالة مشروع قانون "المهن النفسية" الذي تقدم به خلال دور الانعقاد الحالي، إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته من الناحية القانونية بعد مناقشته من قبل لجنة القوى العاملة؛ تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة.

وأضاف علي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف إلى إنشاء نقابة واحدة مستقلة للمهن النفسية لها الشخصية الاعتبارية وتضم كافة المتخصصين في فروع علم النفس المختلفة والتي تصل إلى 40 فرعًا، مؤكدًا على أهمية القانون خاصة وأن الأخصائي النفسي غير تابع لنقابة المعلمين أو الأطباء، لذلك لابد من إنشاء نقابة تحمي حقوق هذه الفئة وتسعى لتلبية مطالبهم.

ولفت نائب المرج، إلى أنه عقد العديد من المناقشات وجلسات الحوار مع المنظمات والجمعيات النفسية وعلى رأسها الجمعية المصرية الأخصائيين النفسيين، فضلًا عن الاجتماع بأخصائيين نفسيين وأطباء علم نفس بهدف التعرف على مطالبهم وتوصياتهم بشأن النقابة، لوضع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف.