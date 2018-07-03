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    رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية

    01:48 م الثلاثاء 03 يوليو 2018
    رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية

    المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

    كتب- محمود الشوربجي:

    زار المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرئيه المرقسية بالعباسية.

    رافق أبو العزم المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، وبعض أعضاء المكتب الفني لرئيس المجلس، والتقطوا الصور التذكارية مع البابا.

    جاءت الزيارة لتعزير التشاور بين الجانبين في بعض الأمور المتعلقة بينهما، حيث تعد الزيارة واحدة من أهم الجولات التي قام بها رئيس مجلس الدولة خلال الفترة الأخيرة.

    مجلس الدولة البابا تواضروس الكاتدرئيه المرقسية أحمد أبو العزم
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