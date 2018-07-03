"رؤية مصر 2030".. رئيس الوزراء: ملتزمون بـ5 ثوابت أساسية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة الجديدة يلتزم بـ5 ثوابت أساسية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة والتي تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة، إلى جانب تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.

وأكد أنهم ملتزمون بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي جرى البدء فيه وجاري العمل على استكمال تنفيذه، بالإضافة إلى المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.