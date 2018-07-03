"إضافة المواليد و40 ألف منفذ سلع".. 8 إجراءات حكومية لمستحقي الدعم

كتبت- عايدة رضوان:

تضمن بيان الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدة محاور رئيسية، منها تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ضمن ملف الدعم.

وأعلن مدبولي، عدة قرارات فيما يخص ذلك، هي:

1- توفير السلع التموينية في جميع المناطق، خاصةً المناطق الشعبية من خلال 6 آلاف منفذ بوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية و"تحيا مصر"، وغيرها من المنافذ التي ستعمل على توزيع السلع بأسعارٍ عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار.

2- البدء في إنشاء مناطق لوجيسيتية للتجارة تُسهم في خفض أسعار السلع، على أن تبدأ بـ7 مناطق كمرحلة أولى، فضلًا عن إنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض.

3- رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة، وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا.

4- السماح بإضافة الواليد غير المسجلين اعتبارًا من 1 يوليو 2018، ولمدة 3 أشهر، على أن تكون الزيادة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018.

5- 40 ألف منفذ حكومي (ثابت ومتحرك) لإتاحة السلع الأساسية.

6- 5 آلاف منفذ وسلسة لبيع وتوزيع السلع التموينية بزيادة 400%.

7- استدامة توفير مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم.

8- إتاحة السلع الغذائية لحوالي 2009 جمعيات تعاونية استهلاكية نشطة.