رئيس قطاع المعاهد: مليون طالب أزهري شاركوا في "تحدي القراءة العربي"

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن مشروع تحدي القراءة العربي لاقى إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات المعاهد على مستوى القاهرة، ووصلت نسبة المشاركة إلى مليون و12 ألف طالب وطالبة.

وأضاف خلال كلمته في حفل ختام تحدي القراءة العربي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن القراءة والاطلاع هما أساس لكل متعلم أزهري، مشيرًا إلى أنه شارك في مسابقة هذا العام أكثر من سبعة آلاف معهد على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الأعداد التي شاركت في مشروع تحدي القراءة العربي، يؤكد نجاحها على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى الإعلان عن عشرة فائزين اليوم، يمثلون مصر في المسابقة الدولية في دبي.

وشدد على أن الأزهر الشريف حريص على التعاون في دولة الإمارات العربية المتحدة، في كافة المجالات، معربا عن أمله في أن يحقق المشاركين في التصفية النهائية مراكز متقدمة ورفع اسم مصر والأزهر عاليا.