وزير الخارجية يغادر القاهرة في جولة أوروبية تشمل ألمانيا والنمسا

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى برلين؛ في جولة أوروبية تشمل ألمانيا والنمسا للقاء مسئولين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وجرى إنهاء إجراءات سفر شكري من استراحة كبار الزوار بالمطار، على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى برلين.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجولة تهدف إلى متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا، وسبل تعزيزها في شتي المجالات، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين على ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ولفت أبوزيد، إلى أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته لبرلين بكل من نظيره الألماني هايكو ماس، ووزير النقل والبنية التحتية الرقمية اندرياس شوير، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي جيرد مولر.

وفيما يتعلق بزيارة شكري إلى النمسا، أوضح أبوزيد، أنه من المقرر أن يلتقي بكل من المستشار النمساوي سبستيان كورز، ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايزل، ويناقش معهما سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.