بالصور.. وزيرا التعليم العالي والصحة يشهدان توقيع اتفاقية أحدث مركز للعلاج بـ"تكنولوجيا البروتون"

كتبت- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين مجموعة "عربية القابضة" ومؤسسة Proton Partners International الرائدة في مجال خدمات المستشفيات ببريطانيا؛ نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح أكبر مركز دولي متخصص في التشخيص والعلاج داخل مستشفى مشروع "صن كابيتال" بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري، ونقل الخبرات الطبية العالمية لمصر.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أكد "عبد الغفار" خلال الاجتماع، اهتمامه بحضور جميع الفعاليات التي تخص التعليم أو الصحة، مشيرًا إلى أن إنشاء مركز متخصص في تشخيص وعلاج الأورام باستخدام أفضل التقنيات العلاجية على مستوى العالم "البروتون" يعد بمثابة أمل تحقق على أرض مصر.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن أهمية هذا المركز، كونه أول المراكز الرائدة في هذا المجال التي يجري إنشاؤها في مصر وإفريقيا، مشيرًا إلى أن المركز يسهم في خفض تكلفة القيمة العلاجية، فضلاً عن توفير خدمة صحية متميزة تتماشى مع خطة الدولة وقيادتها السياسية في الاهتمام بصحة الإنسان المصري وتعليمه.

وأوضح الوزير، أن وجود المركز داخل مستشفى مشروع صن كابيتال، نقطة إيجابية للمشروع الذي يستهدف خلق مجتمع عمراني جديد يضم مختلف الخدمات وعلى رأسها الرعاية الصحية، معربًا عن أمله في أن يصبح المركز إضافة صحية وتعليمية من خلال شراكته مع جامعة Buckingham كواحدة من كبرى الجامعات البريطانية.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، ترحب بجميع الشركاء والفاعلين في مجال الصحة، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو من سيجني ثمار هذا التعاون، مثمنة الجهود التي أسهمت في خروج هذه الاتفاقية إلى النور، موضحة أن استخدام هذه التقنية ولأول في مصر وإفريقيا سيعزز من وجود مصر على خريطة السياحة العلاجية.