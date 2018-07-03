"عبدالعال" يطالب النواب بالالتزام خلال جلسة بيان الحكومة

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالجلوس في أماكنهم؛ حرصا على الهدوء داخل القاعة.

وتكدس عدد من أعضاء البرلمان، حول أفراد الحكومة، أملا في الحصول على توقيعاتهم بشأن بعض المصالح العامة لأهالي دوائرهم.

ومن المقرر أن يستعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة، على أن يدرسه المجلس قبل الموافقة عليه.

ويتركز برنامج الحكومة، على حماية الأمن القومي المصري، والاهتمام بالسياسة الخارجية، من خلال تطوير المواجهات الأمينة للأعمال الإرهابية وتأمين المنافذ والحدود، وتعزيز المواطنة ومواجهة الهجرة غير النظامية.

ويتضمن البرنامج سبل مواجهة الزيادة السكانية، وتطوير المدن القائمة وإنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة تأمينية للمصريين في الخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية.

وتنص المادة 146 من الدستور على تفاصيل تشكيل الحكومة: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".